Raspadori, perché la partita col Verona ha un valore speciale

Nel giorno della sfida al Verona, con tante rotazioni in vista del Milan, una certezza si chiama Giacomo Raspadori. L'ex centravanti del Sassuolo sarà titolare e l'obiettivo è ritrovare il gol perduto. Non per demeriti, sia chiaro, ma perché concorrenza e poi l'ultimo infortunio lo hanno frenato. Eppure l'inizio col Napoli era stato positivo: quattro gol in Champions nella fase a gironi, allora stessi numeri di Haaland, poi è tornato Osimhen e per Raspadori non c'è stato più spazio. Per questo la sfida al Verona ha un significato speciale.