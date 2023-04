Napoli, Osimhen sul futuro: "Non posso chiedere di meglio, lo scudetto..."

Napoli, Osimhen: "Siamo vicini al sogno"

Osimhen ha raccontato così della marcia di avvinamento al successo in campionato: "Siamo vicini allo Scudetto, non vediamo l'ora di realizzare questo sogno. Ci abbiamo sempre creduto pensando di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno lo credeva possibile. La città è travolgente, l'affetto della gente straordinario. Non ho mai ricevuto tanto amore in vita mia. Non vedo l'ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro. Il mio percorso per diventare un calciatore è stata duro, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta. Sono in uno dei club più grandi e la mia carriera è in crescita, non posso chiedere di meglio". Il nigeriano si è poi espresso anche sulla lotta al razzismo: "Cercherò con tutte le mie forze di fermarlo. Non è bello essere giudicato per il colore della pelle, questo danneggia e condiziona la vita delle persone".