Il bel gesto di Anguissa: ecco cosa ha fatto dopo Napoli-Verona

Ogni partita è una festa per il Napoli in serie A . Gli azzurri si avvicinano alla vittoria del terzo scudetto e ieri, nel match giocato contro il Verona, è tornato anche il tifo dei gruppi organizzati al Maradona dopo la "pace" trovata con il presidente De Laurentiis.

Il bel gesto di Anguissa dopo Napoli-Verona

Al termine del match, Anguissa è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Il centrocampista si è avvicinato ai tifosi festanti, di cui la maggior parte erano bambini, indicandone uno in particolare per regalargli la maglietta. Un omaggio che ha suscitato grandi approvazioni da parte degli entusiasti sostenitori partenopei. Anguissa, come noto, non giocherà il match di ritorno con il Milan in Champions League perché squalificato.