A Napoli cambia anche il nome delle strade: spunta via Osimhen!

Da oggi via Solimena è diventata... via Osimhen. A Napoli si alimenta la "mania azzurra", con la truppa di Spalletti che è sempre più vicina alla conquista del terzo scudetto. Cresce l'attesa anche per il confronto di Champions League di martedì, quando gli azzurri sfideranno il Milan in un Maradona che si prevede gremito e ribollente di entusiasmo per cercare di aiutare la squadra a ribaltare lo svantaggio dell'andata.