Sindaco Napoli: "Scudetto? Sarà festa popolare. Su De Laurentiis e gli ultras..."

Lo Scudetto del Napoli si avvicina e le istituzioni sono a lavoro per l'organizzazione della festa. Sul tema è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi: "Stiamo lavorando per organizzare una grande festa popolare, che sia distribuita nella città e anche nell'area metropolitana di Napoli, venendo gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione". I giocatori saranno protagonisti, ma saranno tanti gli artisti coinvolti, come svelato a Rai 2: "Pensiamo a una festa di popolo con tanti artisti, uomini di cultura e tifosi. Non ci vogliamo far mancare neanche collegamenti internazionali" in riferimento ai tanti napoletani sparsi in Italia e nel mondo.