Roma-Feyenoord, tifosi olandesi a Napoli: massima allerta per la sicurezza

ROMA - Il divieto di trasferta e di vendita dei biglietti imposto ai tifosi del Feyenoord residenti in Olanda per la partita contro la Roma potrebbe non bastare. Si teme, infatti, comunque l' arrivo numeroso dei sostenitori olandesi nella Capitale nel giorno del ritorno dei quarti di Europa League che i giallorossi devono giocare giovedì prossimo (20 aprile). È allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza, con Prefettura e Questura già attive per tenere sotto controllo la situazione.

Tifosi del Feyenoord a Napoli

Diverse strutture alberghiere romane hanno segnalato alla polizia di aver ricevuto molte prenotazioni di clienti provenienti dai Paesi Bassi proprio in concomitanza della partita tra Roma e Feyenoord. I tifosi olandesi si starebbero, quindi, organizzando per raggiungere comunque Roma nonostante il divieto di accesso allo stadio Olimpico. Quello che preoccupa maggiormente però è un nuovo elemento: alcuni gruppi della tifoseria del Feyenoord hanno accettato l’invito degli ultras del Napoli e hanno raggiunto il capoluogo campano. Potrebbero assistere alla sfida di Champions con il Milan e poi dirigersi verso Roma, forse affiancati proprio dai tifosi napoletani, che tengono viva una certa rivalità con quelli giallorossi.

Piano sicurezza

C'è massima allerta da parte di Prefettura e Questura: saranno oltre mille (forse duemila) gli agenti messi in campo per preservare l'ordine pubblico. Controlli rafforzati anche in aeroporti e stazioni ferroviarie, con particolare attenzione ai passeggeri provenienti dall’Olanda. Il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha dichiarato: "Non c’è preoccupazione, c’è un contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa cosa. Vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che si vanno concretizzando giorno dopo giorno. Penso che ci vorrà attenzione soprattutto mercoledì. Da parte della Prefettura e della Questura c’è massima attenzione per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto".