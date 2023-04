"Come stai?", Osimhen svela tutto a un tifoso prima del Milan

"Sono pronto per domani" dice Victor Osimhen ad un tifoso che lo ha aspettato all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno dopo l'allenamento mattutino del Napoli. L'attaccante nigeriano si è concesso ai fan per foto e autografi e ha tranquillizzato tutti. Il nigeriano sta bene, il problema fisico è alle spalle, l'ex Lille ha voglia di tornare subito in campo e dopo la traversa col Verona sogna un gol al Milan per l'accesso alle semifinali di Champions League.