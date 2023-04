Napoli, che crescita sui social: ecco i numeri record

Napoli primo in classifica in Serie A e in netta crescita anche sui social network. Marzo in tal senso è stato un mese decisivo con un incremento delle visite e con tantissimo interesse rivolto alla squadra di Spalletti per la posizione in classifica con lo Scudetto ad un passo ma anche per il percorso intrapreso in Champions League. Secondo una classifica stilata da Sensemakers per Primaonline la Juve resta in vantaggio nella speciale graduatoria, ma il Napoli avanza.