Juan Jesus: "Roma-Barça era diversa, vi spiego perché", e su Osimhen...

Juan Jesus c'era nel 2018 quando la Roma superò il Barcellona in rimonta conquistando il pass per le semifinali di Champions League e ci sarà anche martedì al Maradona per Napoli-Milan. Il centrale brasiliano sostituirà lo squalificato Kim e intervenuto in conferenza stampa ha parlato del paragone con la partita dell'Olimpico:"Questa volta è un po' più semplice ribaltare il risultato rispetto al precedente della partita contro il Barcellona di Messi e Iniesta". Juan Jesus parla della gara d'andata: "Hanno giocato l'andata a fare un po' di polemica, ma noi abbiamo risposto in campo".