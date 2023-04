Napoli-Milan, Pioli: "Difendersi? Sarebbe un errore". Su Osimhen...

NAPOLI - " Sarebbe un errore difendersi? Sì, assolutamente sì . Abbiamo un minimo vantaggio e giochiamo in casa contro una squadra che ha una media di 3 gol in casa. Noi dobbiamo fare la nostra partita: giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli , presenta il ritorno di quarti di finale di Champions League contro il Napoli . Il tecnico rossonero ammette che ha provato "i rigori ma non ho pensato a farli battere a Maignan" e non si sbilancia sul destino della partita del 'Maradona' e, di riflesso, sulla qualificazione in semifinale: "Sappiamo da dove arriviamo. Siamo concentrati solo su questa partita. I giudizi si danno alla fine. Entrambe saranno pronte: tutte affronteranno la gara al massimo. Noi dobbiamo giocare una partita di alto livello e pensiamo di avere le qualità per riuscirci". Il tecnico rossonero recupera Giroud - "Ha avuto un piccolo problema e l'ha superato, è in condizione per giocare" - e potrà contare sull'ottimo momento di forma di Brahim Diaz : "È sotto gli occhi di tutti. Ha grandissima personalità, gli piace avere pressione, sta diventando un giocatore di assoluto livello. È chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora".

Pioli: "Vincerà la squadra più cinica". Sul Maradona...

Secondo l'analisi del tecnico rossonero "in entrambe le partite - anche quella di campionato - tutte e due le squadre hanno avuto le loro occasioni da gol... Quindi vincerà chi le sfrutterà meglio. Il Napoli è partito meglio di noi, quindi approcciare bene domani la gara sarà molto importante". Pioli si focalizza anche sull'atmosfera che fa da contorno a una sfida così importante - "Bello giocare partite di questo livello" - e sul tifo allo stadio ammette: "Il Maradona? Caricherà il Napoli e caricherà anche noi".

Pioli: "Osimhen? Lo teniamo in considerazione..."

Il Napoli potrà contare su Victor Osimhen, grande assente nel match di San Siro. Pioli commenta così il rientro dell'attaccante nigeriano: "Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche dei nostri avversari e soprattutto quelle di uno forte come Osimhen. Ma noi abbiamo il nostro modo di giocare. Col Napoli bisogna saper leggere i momenti delle partite". Sui possibili cambi di Spalletti (Kim e Anguissa out per squalifica), Pioli ammette: "Ogni partita abbiamo interpretato situazioni in modo diverso, sia noi che loro. Il Napoli è stato diverso a San Siro, domani può essere che cambierà ancora".

Kjaer: "Non si sa quando potremo giocare altre gare del genere"

Accanto a Stefano Pioli nella sala stampa del 'Maradona' è presente Simon Kjaer. Il difensore danese commenta così l'euroderby del 'Maradona' contro il Napoli: "Queste partite qua non sai mai quando ce ne saranno altre. Saranno serate che rimarranno per tutta la vita, nel bene e nel male. È per questo che giochiamo a calcio. Mercoledì a San Siro è stata tra le più belle esperienze della mia carriera". Il centrale classe 1989 'snobba' Osimhen - "Incontriamo lui, come altri attaccanti in altre partite" - ed esalta la costante crescita del Milan negli ultimi anni: "Una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni di quando ero piccolo. Poi il percorso che abbiamo fatto come squadra con il mister... Avevo un sogno quando sono arrivato qua. Abbiamo fatto tanti passi. Ogni giorno abbiamo spinto per migliorare, non essendo contenti di dove eravamo. Quello di domani è un passo molto importante. Tutti avremmo firmato 3 anni fa per essere qui".