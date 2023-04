Renica insegna: la rimonta è possibile

Rispetto a tutta la storia del Napoli, c’è questa novità di essere arrivati dove osano le aquile e aquile bisogna essere per proseguire il volo nell’alto dei cieli europei. Ai tempi romantici, soprattutto col petisso Pesaola, il Napoli giocava nella periferia del calcio europeo in Coppe di secondo e terzo livello con la leggerezza di chi aveva poco da chiedere in vittorie e trofei, impegnato in confronti di puro divertimento ed esclusioni per nulla sanguinose. Con Diego, l’immediata eliminazione diretta della Coppa dei campioni e lo scoglio Real Madrid a primo impatto furono superati dall’incantesimo nel quale ci teneva il pibe. Non eravamo ancora pronti per l’Europa.