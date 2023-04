Napoli, fuochi d'artificio, cori e clacson per non far dormire il Milan

Clacson, fumogeni, cori, fuochi d'artificio. I tifosi del Napoli hanno utilizzato ogni modo possibile per fare rumore all'esterno dell'Hotel che ospita il Milan per impedire ai giocatori di Pioli di dormire serenamente nella notte d'accompagnamento alla sfida col Napoli, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si ripartirà dal risultato di 1-0 maturato al Meazza.

Notte da incubo per il Milan prima della sfida al Napoli

Quella di disturbare gli avversari è una pratica diffusa per eventi importanti e anche i sostenitori azzurri hanno scelto di rispettare questa abitudine per complicare il sonno di Leao e compagni. Tantissimi video sui social riprendono i tifosi del Napoli impegnati a intonare cori, sparare fuochi d'artificio, accendere fumogeni e strombazzare il clacson. Il tutto è durato diverse ore. In piena notte. Per lo stupore non solo dei calciatori del Milan ma anche dei tanti turisti e degli altri ospiti degli alberghi nei pressi del lungomare.