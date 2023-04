Napoli-Milan, le scelte di Spalletti: c'è Ndombele al centro

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Le casacchine a volte spiegano, altre ingannano oppure confondono: e però, a volte, nascondono pure legittimi dubbi, che appartengono alla vita di chiunque, allenatori compresi. Quando Napoli-Milan ormai è imminente e bisogna decidere, Luciano Spalletti sa bene cosa fare e pure come: però, meglio mettersi in discussione e comunque riflettere ad oltranza su forma e sostanza. Ci sono quattro punti interrogativi nel Napoli, che stanno per essere trasformati in esclamativi: è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica, perché nelle apparenti minuzie si nasconde una strategia. Kim non ci sarà, colpa d’un cartellino giallo di troppo che gli è stato sventolato sotto al naso da Kovacs, il tormento del Napoli: e qui, di getto, Spalletti ha già investito delle responsabilità del caso Juan Jesus, che ha conoscenze radicate di questo mondo. In mezzo, è saltato Anguissa, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l’erede è stato individuato, toccherà a Ndombele che sembra in vantaggio su Elmas.