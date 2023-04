Napoli-Milan ai rigori? Chi è la favorita secondo le statistiche Uefa

Napoli-Milan può finire anche ai rigori? Si tratta di una possibilità concreta. All'andata, infatti, la partita si è conclusa col punteggio di 1-0 per i rossoneri. Con le nuove regole e col gol in trasferta che non vale più doppio, al Napoli basterà vincere con un gol di scarto per i supplementari e poi eventualmente la sfida dagli undici metri. Per questo si scava nelle statistiche per scoprire quale squadra tra le due può essere favorita coi penalty.