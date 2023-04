Napoli-Milan, sale la febbre partita anche a New York

A poche ore dall’attesissimo match di Champions League tra Napoli e Milan , sale la febbre del tifo persino negli Stati Uniti . La città di New York infatti, si sta preparando alla partita più attesa degli ultimi anni; in particolare, i tifosi partenopei si stanno dando appuntamento al noto ristorante newyorkese Ribalta che per l’occasione – al pari dello stadio Maradona di Napoli – farà registrare il tutto esaurito. “Aspettiamo 150-200 persone all’interno, poi abbiamo piazzato dei maxi schermi sulla strada", dichiara entusiasta il proprietario del locale nonché Presidente Napoli Club NYC , Rosario Procino. “Ci sarà persino il collegamento con la CBS. Speriamo che sia una bella giornata e che il cielo di New York si tinga d’azzurro!”.

La risposta della New York rossonera

A raccogliere il guanto di sfida ecco, sempre nella grande Mela, il Presidente dell’Ac Milan Club NYC, Franco Zagari che dà appuntamento a tutti i tifosi del Diavolo presso il celebre “Football Factory” letteralmente preso d’assalto da bandiere e maglie rossonere. Anche gli Stati Uniti dunque non potevano rimanere indifferenti davanti al derby italiano di Champions che sugella una stagione unica, straordinaria per il calcio italiano e per la serie A che è tornata a far parlare di sé, in modo prepotente, in tutto il Mondo.