Nel corso del prepartita di Sky prima del match tra Napoli e Milan, Fabio Capello evidenzia il differente peso della partita per le due squadre: "Il Napoli è già certo di giocare in Champions l'anno prossimo e spera di bere il caffè turco in finale. Ovviamente ci spera anche il Milan, che però deve tenere d'occhio la posizione in classifica in campionato per giocare la Champions la prossima stagione".