BAIRES (Argentina) - La giustizia argentina ha confermato l'apertura dell'atteso processo per chiarire le cause della morte di Diego Maradona, avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito di un "edema polmonare acuto causato da un'insufficienza cardiaca cronica". Non ci sono ancora le date, ma ci sono già otto imputati, che verranno rinviati a giudizio per omicidio colposo, un reato che prevede pene da 8 a 25 anni di reclusione.