Moviola Napoli-Milan, ecco perché il rigore di Giroud non andava ripetuto

Giustamente Marciniak non ha fatto ripetere il rigore tirato da Giroud e parato da Meret durante Napoli-Milan: quest'ultimo esegue perfettamente il tuffo, al momento del tiro del francese ha il piede destro sulla linea di porta. Mentre Juan Jesus (non il solo, c'è anche Mario Rui e Rrahmani, ma il focus non è su di loro) che poi manderà il pallone in fallo laterale, è vero che è dentro l'area di quasi un metro ma nessuna parte del suo corpo «si trova a terra quando viene effettuato il calcio», come vuole la regola.