Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan. Un errore importante compiuto quando la partita era ancora sullo 0-0. Siamo al 37' quando Leao entra in scivolata su Lozano in piena area milanista. L'arbitro decide di non assegnare il penalty (scelta poi confermata anche dal Var). Un errore perché Leao in scivolata colpisce nettamente prima il piede sinistro del messicano, poi sfiora (insieme al Chucky) il pallone.