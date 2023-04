Napoli-Milan sugli spalti: il Maradona dà spettacolo, ma Giroud lo gela

La festa rossonera, l'amore dei napoletani

Il boato del Maradona è impressionante e accompagna ogni azione offensiva dei ragazzi di Spalletti. Quando invece attacca il Milan piovono fischi assordanti. Appena il volume si abbassa, però, pure l’incitamento degli ultras ospiti risuona nel catino di Fuorigrotta. Meret fa esplodere il Maradona al 22’, quando ipnotizza Giroud che fallisce il rigore del possibile vantaggio. Il gelo cala una prima volta al 35’ quando Politano e Mario Rui danno forfait uno dopo l’altro nello spazio di pochi secondi. Dal settore ospiti, invece, il grido di battaglia si fa feroce e condito di qualche insulto. La sensazione negativa azzurra diventa realtà al 43’: Ndombele perde un pallone velenoso, Leao scappa via e Giroud batte Meret senza difficoltà. A ridosso dell’intervallo sembra di stare a San Siro: i rossoneri cantano, i napoletani guardano. La partita sugli spalti è appannaggio dei milanisti anche nella ripresa: Curva A e Curva B vanno a sprazzi, trascinate dai rari lampi dei propri portacolori. Le bandiere azzurre sventolano, ma la voce non è più dirompente. L’evento che chiude i giochi, in campo e sugli spalti, è il rigore che Maignan para a Kvaratskhelia a 8 minuti dal novantesimo. A poco serve il tardivo pareggio di Osimhen. Il Milan festeggia il passaggio alle semifinali di Champions mentre la Curva B canta “Vinceremo il tricolor”, continuando a dimostrare immenso amore per il suo Napoli.