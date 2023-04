Napoli-Milan: Marciniak sbaglia tutto, su Lozano rigore anche da Var!

Non ripetizione

Il testo inglese dell'IFAB dice che, nell'encroachment, deve essere valutata ogni parte del corpo del giocatore che «si trova a terra quando viene effettuato il calcio». Nessuna parte del corpo di Juan Jesus (lui butterà il pallone in fallo laterale) tocca terra, anche se è dentro l'area, al momento del rigore (giusto, in ritardo Mario Rui su Leão] di Giroud, giusto non far ripetere.

Dubbio

Cross di Di Lorenzo, Tomori tocca con il braccio sinistro che, però, è quello che va a terra in appoggio. Dubbio il fischio di Marciniak che forse aveva qualcosa da farsi perdonare.

Corretto

Giusto annullare la rete di Osimhen: tocca col braccio sinistro largo il pallone nell'immediatezza del gol, nessun dubbio.

Var: Kwiatkowski 5. Si adegua al collega in campo.