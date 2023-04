Napoli, Spalletti perde tre calciatori: novità sugli infortunati col Milan

Il Napoli è decimato in vista della gara di domenica contro la Juventus. Tre infortuni col Milan a cui aggiungere quello di Simeone. Quattro giocatori ai box per il finale di stagione. Col Milan il primo a farsi male è stato Politano, l'esterno è uscito assieme a Mario Rui già nel primo tempo, nella ripresa è andato ko anche Rrahmani. La squadra, intanto, è tornata questa mattina in campo, domani riposo. Ci si ritroverà venerdì per preparare di nuovo la gara di domenica a Torino.