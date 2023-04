Napoli, c'è un dato che preoccupa Spalletti verso lo Scudetto

Non sempre rigore vuol dire gol. Soprattutto nella stagione del Napoli. La squadra di Spalletti ne sbaglia uno su tre secondo le statistiche. Su quindici penalty a favore, cinque sono stati falliti. Sorprende un altro dato: sono già stati sei i rigoristi. Spalletti ricorda che esistono gerarchie parziali e sono i calciatori ogni volta a decidere, eppure da un po' è quasi sempre Kvaratskhelia a presentarsi dal dischetto. Col Milan, parata di Maignan, è arrivato il suo secondo errore dopo quello a Francoforte. In entrambi i casi è stato Osimhen a consolarlo.

Napoli, problema rigori: tutti i numeri stagionali

A proposito del nigeriano, anche lui una volta si è presentato dal dischetto, ma ha fallito. Accadde col Liverpool al Maradona. Così come ne ha sbagliato uno Zielinski e un altro Politano. I dieci segnati sono così distribuiti: tre proprio dal georgiano, altrettanti da Politano, due da Zielinski e poi uno a testa per Elmas e Lozano. Quindici rigori, sei rigoristi e una statistica che preoccupa in vista del finale di stagione ma, soprattutto, pensando al futuro.