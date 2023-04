Osimhen, relax a Capri tra shopping e selfie coi tifosi del Napoli

CAPRI - Meritato riposo e spina staccata per qualche ora prima di rituffarsi in campionato per il traguardo sempre più vicino dello scudeto. Osimhen si è concesso un po' di relax a Capri insieme alla sua compagna Stephanie e alla loro bambina, nata a Napoli. Ore di svago e di sole, passeggiando le vie dello shopping tra selfie e autografi con i tifosi, ai quali non è sfuggita la presenza del campione nigeriano tra le stradine dell'isola e con i quali l'ex Lilla ha parlato tranquillamente.