Mourinho e il consiglio sul Napoli all'allenatore del Feyenoord

L'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Napoli di Spalletti. Una stima tecnica emersa nei giorni del doppio confronto con la Roma per i quarti di finale di Europa League. Mourinho non ha dimenticato le recenti parole dell'allenatore degli olandesi sugli azzurri e per questo motivo a fine partita gliele ha "ricordate" come svelato dallo stesso Slot nella sua intervista a Espn: "Cosa mi ha detto? Che non devo guardare solo Napoli e Manchester City ma che mi aiuterebbe anche guardare la Roma".