Napoli, ripresa in vista della Juve: novità sui quattro infortunati

Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti. Domenica riprende il campionato, alle 20.45 la squadra azzurra affronterà la Juventus a Torino, sarà un'altra sfida importante per avvicinarsi alla conquista aritmetica dello Scudetto dopo l'eliminazione dalla Champions League col pareggio del Maradona di martedì contro il Milan. Una partita, quella prevista allo Stadium, che il Napoli vivrà senza diversi calciatori a causa delle tante defezioni.

Napoli, le ultime da Castel Volturno sugli infortunati

Mario Rui e Politano, ad esempio, quest'oggi hanno fatto terapie. Simeone, ko col Lecce, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Rrahmani che per domenica resta in dubbio. Formazione ancora tutta da decidere per Spalletti alle prese con una rosa ridotta a causa dei diversi infortuni.