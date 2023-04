Napoli, il legale: "Affare Osimhen? Il sipario è già sceso"

Il Napoli è tranquillo sul tema 'affare Osimhen'. Non esiste nessun caso perché, come ricorda l'avvocato Mattia Grassani, legale della società azzurra, "nei due gradi di giudizio archiviati dalla Procura Federale, il Napoli fu prosciolto". Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Kiss Kiss Napoli. Dunque, secondo l'avvocato Grassani, con riferimento all'affare Osimhen col Lille nel 2020, "a meno che non emergano fatti nuovi, qualunque possa essere la valutazione della procura della Repubblica di Napoli, per noi, è già sceso il sipario del giudizio”.