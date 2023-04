Napoli, la rivelazione a sorpresa di Giroud dopo aver passato il turno

Il Milan ha superato il Napoli ai quarti Champions anche grazie al gol di Giroud. Sua la rete nel primo tempo con la quale i rossoneri hanno blindato il vantaggio dell'andata. Ma il francese era già stato protagonista prima dell'1-0 col rigore sbagliato e, ancora, con un'altra chance a tu per tu con Meret, di nuovo bravo a fermarlo. Una gara, quella del Maradona, nella quale Giroud ha stretto i denti e sofferto.

Giroud dice tutto dopo Napoli-Milan: le sue parole

Per quale motivo? Lo rivela proprio lui. Nella sua intervista a L'Equipe, infatti, l'attaccante francese rivela: "Col Napoli ho giocato su una gamba, avevo male a un tendine. Ma, come tutta la squadra, mi sono sacrificato. Questa squadra ha il senso del collettivo e con questo spirito possiamo sognare tutto". In virtù di queste parole, conosciuto il suo stato fisico, il gol al Napoli ha un valore diverso.