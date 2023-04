Napoli, Spalletti ne perde tre per la Juve. Allegri deve rinunciare a Bremer

Momento poco fortunato per il Napoli, che si presenterà decisamente rimaneggiato domenica sera allo Stadium per il posticipo con la Juventus. Luciano Spalletti (che domani non parlerà in conferenza stampa) dovrà rinunciare ad altri tre elementi per la sfida contro i bianconeri: Rrahmani, Mario Rui e Politano sono fuori causa, ma il kosovaro effettuerà comunque un provino prima delle convocazioni. A Torino, almeno, torneranno dal primo minuto Kim e Anguissa, che avevano saltato il quarto di ritorno di Champions con il Milan per squalifica. Attacco affidato a Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano. In difesa al posto di Mario Rui a sinistra ci sarà Olivera, mentre Juan Jesus sarà ancora titolare al centro.