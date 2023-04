La Juve cerca un ds: nella lista c’è anche Giuntoli ma… Ecco la situazione

Juve, caccia al Ds

Intanto, in casa Juve non si può più temporeggiare sul fronte ds. Confermata l'inibizione di 16 mesi per Cherubini, sotto contratto fino al 30 giugno 2023: prima della rivoluzione di novembre l'idea era quella di affiancargli un ds, ora non potrà che essere definitiva la decisione di un uomo forte che possa prendere il suo posto. In attesa di capire quando e se il rapporto possa risolversi consensualmente. Tanti i profili già sondati via intermediari, chiacchierata l'ipotesi Cristiano Giuntoli, legato però ancora da un anno di contratto con il Napoli: ottenere il via libera da Aurelio De Laurentiis non sarebbe una passeggiata, il profilo piace alla Continassa ma l'aspetto economico legato a quello delle tempistiche può giocare contro. In lista anche Frederic Massara, tra i protagonisti della rinascita rossonera e legato a sua volta da un contratto di un'altra stagione con il Milan, i trascorsi felici con Max Allegri e Francesco Calvo sono un'ottima referenza. Proprio il tecnico bianconero rappresenta un fattore decisivo in questa caccia al ds, con Giovanni Rossi del Sassuolo che non è un semplice outsider ma uno dei candidati più accreditati: stima e amicizia lo legano da sempre proprio ad Allegri, alla Juve è poi già stato dal 2010 al 2013 in qualità di responsabile del settore giovanile. Inizia infine a farsi spazio la suggestione Pablo Longoria, legatissimo all'ambiente bianconero (ex capo scouting) e oggi presidente del Marsiglia. Il casting è aperto da tempo, tanti e importanti anche gli altri profili sotto studio. Ma ora la Juve non può più aspettare.