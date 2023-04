Serie A, la corsa Champions: ecco tutti gli scontri diretti

Sei squadre racchiuse in 12 punti con 8 giornate ancora da giocare e solo tre posti a disposizione. È la situazione della corsa Champions in Serie A, che vede coinvolte Lazio, Juventus, Roma, Milan, Inter e Atalanta. Rimangono solo tre posti, con uno già preso dal Napoli di Spalletti, in testa con 14 punti di vantaggio sulla seconda. Queste sei squadre si giocheranno un posto per la massima competizione europea fino all’ultima giornata, in programma il 4 giugno: ecco tutti gli scontri diretti fino alla fine di questa stagione di Serie A.