Il quarto posto in Serie A può valere la Conference: il motivo è clamoroso

ROMA - L'exploit del calcio italiano in Europa riporta alla mente le annate d'oro dei club nostrani in giro per il continente. Inter e Milan impegnate nell'euroderby di Champions League, Roma e Juventus protagoniste del penultimo atto dell'Europa League e la Fiorentina in Conference League testimoniano la rinascita del nostro calcio in Europa ma la partecipazione alle prossime edizioni dei tornei continentali è tutta da definire e potrebbe regalare diverse sorprese. Quali? Il quarto posto in Serie A potrebbe non bastare per ottenere la qualificazione in Champions League. Ecco perché.

Quarto posto senza Champions? I possibili scenari Ogni federazione può portare un massimo cinque squadre ai gironi di Champions League. E' risaputo che chi vince la coppa dalle grandi orecchie e l'Europa League ha a priori un posto garantito nella massima competizione europea e in quel caso il quarto posto varrebbe l'accesso all'ex Coppa Uefa. Ma in questa stagione? Il quarto posto potrebbe valere addirittura l'accesso in Conference. Come è possibile? Se la classifica dovesse recitare 1. Napoli, 2. Lazio, 3. Milan/Inter 4. Atalanta, 5. Inter/Milan, 6. Roma, 7. Juventus, 8. Fiorentina e Champions League ed Europa dovessero tingersi di azzurro (Inter o Milan, Roma o Juve), la quarta classificata in A non staccherebbe il pass per la Champions (se i Campioni d'Europa non chiudono la stagione nelle prime quattro). Ma non è tutto...

Il quarto posto potrebbe valere...la Conference League! Qualora la Roma dovesse trionfare in Europa League, la Juve (la settima nella proiezione) sarebbe 'costretta' a vincere la sua 15esima finale di Coppa Italia per accedere alla prossima edizione. Non solo: se la Fiorentina vincesse la Conference League nella finalissima di Praga ci sarebbe una terza qualificata alla seconda competizione europea. A quel punto la quarta in classifica, in proiezione l'Atalanta, centrerebbe la qualificazione in Conference League. In questo scenario ci sarebbero cinque italiane nella Champions League 2023/2024, (tre dal campionato, la vincitrice della Champions 2022/23 e la vincitrice dell’Europa League 2022/23), due italiane in Europa League (la vincitrice della Coppa Italia 2022/23 e la vincitrice della Conference 2022/23) e una in Conference, ovvero la quarta in Serie A.

Iscriviti alla newsletter NAPOLI Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA