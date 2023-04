Dia si scatena con la Salernitana, ma Kvara mantiene il primato

Nel primo anticipo della 31^ giornata di Serie A, la Salernitana è uscita vincitrice dalla sfida contro il Sassuolo grazie al risultato di 3-0. A incidere positivamente sulla partita è stato Boulaye Dia , autore di una prestazione significativa. Con un gol e un assist realizzati, infatti, l'attaccante nigeriano ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per i granata in questa stagione. C'è chi, però, continua a essere più decisivo di Dia: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, che in questa sfida "a distanza" mantiene un primato sul centravanti della Salernitana.

Kvara primeggia, Dia insegue: il georgiano resta più decisivo

Dia prova a raggiungere Kvara, ma l'attaccante del Napoli continua a svettare in una speciale classifica in Serie A. Si parla dei giocatori capaci di realizzare almeno un gol e un assist in una singola partita. Con la prestazione in Salernitana-Sassuolo, Dia è arrivato a quota 4. Nel campionato italiano solo un altro giocatore ha fatto meglio di lui e si tratta proprio di Kvaratskhelia. Come riporta OPTAPaolo, l'attaccante georgiano ha messo a referto fin qui almeno un gol e un assist in ben 5 partite differenti. A dimostrazione di come riesca a essere incisivo sia sul piano realizzativo che di rifinitura, meglio di chiunque in Serie A.