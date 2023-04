Napoli-Milan, la bufera continua: colpa di un post social dell'Uefa...

NAPOLI - Sono passati solo cinque giorni ma non si placano le polemiche relative all'euroderby dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a superare il turno mentre quella di Spalletti recrimina per un episodio da rigore, non visto dal direttore di gara Marciniak, che ha visto protagonisti Lozano e Leao nel primo tempo: rincorrendo il messicano in area di rigore per strappargli palla, evitando così che potesse calciare in porta, l'asso portoghese commette un intervento in scivolata che però lo vede colpire nettamente la caviglia di Lozano e poi il pallone. Un caso da moviola che ha inasprito gli animi nel post-partita ma che ha alimentato il fuoco delle polemiche soprattutto nelle ultime ore quando la Uefa ha pubblicato sui propri social un post enigmatico: l'immagine del fallo di Leao su Lozano.