"Man Utd insiste per Osimhen, scouting è appena stato a Napoli"

Osimhen nel mirino dello United: la rivelazione dall'Inghilterra

Al momento De Laurentiis lo ha blindato ma, come scrivono dall'Inghilterra, il rinnovo che ancora non arriva (scadenza 2025) potrebbe dipendere dalla corte della Premier League per l'ex Lille. Il Daily Star va oltre e rivela che col Milan emissari del club di Manchester erano al Maradona per seguirlo da vicino. Un altro indizio sulla reale volontà dello United di puntare su Osimhen, la cui valutazione è molto alta. Non è ancora tempo di trattative, per ora siamo ai sondaggi esplorativi, ma, come raccontano, il fatto che lo scouting dei Red Devils sia arrivato a Napoli è la conferma che la pista resti calda in vista dell'estate.