Tutte le scelte di Spalletti: così il Napoli affronterà la Juve

NAPOLI - Spalletti ricomincia da tre. Dal tridente: Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Certezze in mezzo a tanti, troppi dubbi sollevati dal vento tiepido di un aprile nero come mai in questa stagione: due sconfitte, due pareggi, una vittoria, 3 gol fatti, 7 subiti e l ’ eliminazione nei quarti di Champions ingoiata a fatica martedì. Altro? Beh, sì: oggi c ’ è la Juve. C ’ è una partita da giocare senza gli infortunati Mario Rui, Politano e Simeone e con Rrahmani recuperato al volo dalla contusione al piede destro rimediata con il Milan in coppa. E allora, di nuovo in campo: per la seconda volta in cinque giorni - la quarta in undici - e con l ’ ansia di ritrovare il flipper che fino a marzo ha prodotto 91 gol e nelle ultime cinque partite la miseria di 3 reti.

Le scelte di Spalletti