Formazioni Juve-Napoli, chi gioca e le scelte di Spalletti: diretta

TORINO - Nel 3-5-2 della Juventus Bremer, (reduce dal fastidio muscolare patito a Lisbona) è uno dei dubbi di Allegri, che vuole valutarne le condizioni e scegliere se impiegarlo o farlo rifiatare per riproporlo titolare nella semifinale di ritorno di coppa Italia. Senza Bremer, potrebbe toccare a Rugani, che appare in vantaggio su Bonucci, per completare un terzetto con Danilo e uno tra Alex Sandro e Gatti. Altro interrogattivo in avanti, dove resta da definire il compagno di reparto di Vlahovic: Milik è il favorito, anche perché Chiesa e Di Maria sono da gestire e dovrebbero partire dalla panchina. L’alternativa a Milik potrebbe essere, invece Miretti. A centrocampo Cuadrado (favorito su De Sciglio) e Kostic sulle fasce, Locatelli in regìa e Fagioli e Rabiot interni. In casa Napoli la certezza è il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Per il capitolo indisponibili, Spalletti deve fare a meno di Mario Rui, Politano e Simeone e ha recuperato Rrahmani al volo dopo la contusione al piede con il Milan. Nel 4-3-3 azzurro Juan Jesus va verso la conferma in difesa con Kim. Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Meret tra i pali. In regia Lobotka, ai lati Zielinski e Anguissa.