Spalletti in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Juve-Napoli

TORINO - Grazie a un gol di Raspadori in pieno recupero, il Napoli batte la Juve a Torino e vola a +17 sulla Lazio quando mancano sette partite alla fine del campionato. Queste le parole di Spalletti al termine della gara.

23:40

Spalletti: "Ho sempre viaggiato in autostop"

La battuta sullo scudetto: "Io non ho mai viaggiato in prima classe, ho sempre viaggiato in autostop. Trovarsi nelle condizioni di poter vincere lo scudetto, ti ripaga di tutti i sacrifici fatti. Una bella soddisfazione vincere dopo tutta la gavetta fatta".

23:30

Spalletti: "Dopo la Champions..."

L'analisi: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, la squadra ha giocato una buona partita al di là di qualche leggerezza, l'uscita dalla Champions è sempre traumatica. Ti vengono duemila pensieri nel ricordo della partita precedente e porti dietro un po' di fatica. Più di così era difficile fare oggi, nel secondo tempo siamo stati anche più pericolosi e incisivi”.

23:20

Spalletti: "Aspettiamo a stappare bottiglie"

Il tecnico spiega: "Quando vinci partite importanti contro un avversario di questo livello, sono mattoni belli pesanti per la vittoria dello scudetto. Poi il gol è arrivato nei minuti di recupero, quindi c'è ancora più felicità. Dobbiamo aspettare a stappare bottiglie. Alla squadra ho fatto i complimenti, al di là di qualche leggerezza ha giocato una buona partita. Nel secondo tempo siamo stati più pericolosi".

23:00

Tra poco le parole di Spalletti

Dopo la vittoria di stasera (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA) e l'episodio Gatti-Kvaratskhelia, c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico al termine della partita con la Juve.

22:40

Finisce la partita: il Napoli sbanca Torino

Si chiude il match dopo sei minuti di recupero. Il Napoli vince 1-0 contro la Juve.

Allianz Stadium - Torino