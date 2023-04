Napoli, Raspadori: "Che emozione, sono scosso. Sullo Scudetto..."

Juve-Napoli, le parole di Raspadori a fine partita

Raspadori ha aggiunto: "Sono felice perché mi hanno dimostrato che mi vogliono bene, come fanno tutti i giorni. Non c'è mai un momento per stare fermi, è stato un momento difficile e ho lavorato per uscirne insieme ai preparatori, ora sono contento per il gol". La prossima settimana può essere quella decisiva per la vittoria aritmetica dello scudetto: "Abbiamo in testa una sola cosa, fare tre punti con la Salernitana. Così abbiamo sempre fatto in questa stagione e ci ha portato fin qua".