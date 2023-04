Napoli, i giorni della festa: tutte le date da sapere per lo scudetto

Capodanno napoletano. E il primo conto alla rovescia con lo champagne (e le sfogliatelle) è già cominciato: in virtù della vittoria con la Juve, il Napoli potrebbe già laurearsi campione d'Italia alla fine del prossimo turno - il 32° - se sabato batterà la Salernitana al Maradona e se domenica la Lazio non vincerà con l'Inter. E se il mosaico non dovesse incastrarsi perfettamente, per festeggiare il terzo scudetto a distanza di 33 anni dall'ultimo basterebbe attendere la 33ª giornata e firmare l'ultimo successo d'autore con l'Udinese: lo scudetto diventerebbe realtà martedì 2 maggio alla Dacia Arena. Indipendentemente dai risultati degli altri: 84 punti sarebbero troppi per gli inseguitori a 5 giornate dalla fine del campionato. Questione di giorni.

Settimana clou E allora, è qui la festa. Al massimo a Udine. Tre punti saranno sufficienti se il Napoli vincerà il derby con la Salernitana in programma sabato alle 15 e domenica la Lazio non andrà oltre il pareggio con l'Inter a San Siro nella partita-aperitivo delle 12.30: se così fosse, intorno alle 14.30 i napoletani consumerebbero il ragù domenicale più buono degli ultimi 33 anni. Tricolore. Il terzo dopo quelli conquistati all'epoca di Maradona il 10 maggio 1987 e, guarda caso, il 29 aprile 1990. Sarebbero 33 anni e un giorno. La Lazio, tra l'altro, si ritrovò coinvolta nella questione anche in quel caso: come avversaria diretta della partita decisiva vinta dagli azzurri per 1-0 con un gol dell'attuale allenatore del Lecce, Marco Baroni. Se i conti invece non dovessero tornare subito, il Napoli dovrebbe aspettare la trasferta di Udine di martedì 2 maggio. Otto giorni da oggi: le vittorie con Salernitana e Udinese basterebbe di per sé a sancire la vittoria del campionato: a 5 giornate dalla fine, 84 punti e 17 di vantaggio sarebbero sufficienti anche se la Lazio dovesse arrivare a 67.

Le regole Per intenderci: la corsa-scudetto richiede una distanza aritmeticamente incolmabile con i turni di campionato a disposizione, considerando che in caso di arrivo a pari punti di due squadre si farebbe lo spareggio e che in caso di arrivo di tre squadre a pari punti funzionerebbe la classifica avulsa. La festa Napoli, nel frattempo, ha già indossato da un po' il vestito della festa: la città è azzurra da tempo e non aspetta altro che esplodere di gioia. Fervono anche i preparativi delle celebrazioni del club e delle istituzioni: la data prescelta è domenica 4 giugno, giorno dell'ultima di campionato Napoli-Sampdoria, ma se la partita sarà piazzata in palinsensto sabato 3 giugno allora la festa sarà anticipata di ventiquattro ore. L'epicentro sarà il Maradona ma almeno dieci piazze cittadine e della provincia saranno in collegamento diretto con lo stadio.

