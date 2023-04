Juve-Napoli: Fabbri non bene, peggio Aureliano. 1-0, ok annullare

C’è un errore, clamoroso, che certifica l’inadeguatezza non tanto di Fabbri (potrebbe avere delle attenuanti, anche se guarda da quella parte) ma anche del VAR Aureliano, lui non giustificabile. Manca un rosso chiaro per Gatti al 32’ del primo tempo. Errore che pesa, a prescindere dal risultato finale. Meno giustificabile l’internazionale (almeno fino al prossimo 31 dicembre...) sul gol di Di Maria poi tolto dopo OFR: il fallo su Lobotka sembrava chiaro anche live. Bene l’assistente Scarpa sul gol annullato a Vlahovic. Per il resto, un paio di letture disciplinari rivedibili. Mah...