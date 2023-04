Le ricette, il cane e il beach volley: tutti i segreti di Raspadori

Momento magico per Giacomo Raspadori . L'attaccante del Napoli ha deciso la sfida dello Stadium contro la Juve, avvicinando considerevolmente la sua squadra alla vittoria del terzo scudetto . Al primo anno in azzurro, l'ex Sassuolo è pronto a festeggiare la conquista del suo primo titolo in carriera con una squadra di club .

Il percorso di Raspadori e l'importanza di Elisa

Raspadori si è trasferito al Napoli nella scorsa sessione estiva di mercato, quando De Laurentiis riuscì a strapparlo al Sassuolo dopo una lunga trattiva. L'attaccante si è sempre contraddistinto per una maniacale cura dell'alimentazione, favorita dalla presenza della fidanza Elisa che spesso lo aiuta in cucina, come documentato attraverso i social in cui mostra le ricette che ama cucinare, in particolar modo i pancake a colazione. Elisa è laureata in Scienze della comunicazione e media digilitali. I due si sono incontrati su un campo di Beach volley, altra grande passione di Raspadori, e coccolano sempre il cagnolino Birillo. Nativo di Bentivoglio, classe 2000, Raspadori ha cominciato a dare i primi calci al pallone in oratorio, per poi fare la trafila nel settore giovanile del Sassuolo. Ama molto studiare: dopo aver ottenuto il diploma si è iscritto alla facoltà di Scienze Motorie. Un percorso di vita che l'ha portato al gol di ieri con la Juve, con la vittoria del terzo scudetto azzurro che gli permetterà di scrivere il proprio nome nella Storia del club partenopeo.