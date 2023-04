Napoli, Kim fa yoga sull'aereo nel delirio: e Kvara...

Il Napoli fa festa sull’aereo di ritorno da Torino , dopo la vittoria pazzesca sulla Juve . Ma nel delirio c’è anche chi riesce a scaricare l’adrenalina e la fatica facendo yoga . È Kim , e a documentarlo - prendendolo anche un po’ in giro - è l’amico Kvaratskhelia che su instagram ha pubblicato una foto del coreano sdraiato a pancia in su sui sedili dell’aereo con le gambe sollevate.

La sua freddezza e la sua concentrazione in campo sono un’arma in più per Spalletti: e probabilmente anche lo yoga lo aiuta. Poi anche Kim si è unito alla festa, e ha ripreso dal pullman i tifosi in delirio.