Juve-Napoli, il gesto di Fabbri a Cuadrado è virale: "Ma che fai?"

TORINO - Il Napoli sogna a occhi aperti: la vittoria maturata in extremis in casa dell'acerrima rivale Juventus grazie al gol di Raspadori avvicina sempre di più gli azzurri al terzo scudetto della loro storia. Una partita tirata, nella quale non sono mancati gli episodi arbitrali: il pugno di Gatti a Kvaratskhelia, il gol annullato a Di Maria e il presunto fallo da rigore di Juan Jesus su Cuadrado, sul quale Fabbri ha lasciato correre.