Napoli, si scatena la festa: l'omaggio dei tifosi al murales di Maradona

Il gol di Raspadori ha portato felicità ad una città intera. La vittoria del Napoli sulla Juve, infatti, consegna (quasi aritmeticamente) il terzo scudetto della storia partenopea ai tifosi azzurri. La gioia nel capoluogo campano è incontenibile e in città la festa ha iniziato a scatenarsi...

Quartieri Spagnoli in festa

Dopo il gol di Raspadori che consegna quasi aritmeticamente il terzo scudetto al Napoli, nel capoluogo campano è scoppiata la festa. Quale punto più adatto se non il murales dell'idolo Maradona per continuare i festeggiamenti iniziati dopo la vittoria contro la Juve? Così, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, la festa impazza: la folla di persone è impressionante, le bancarelle vendono le maglie e le sciarpe azzurre mentre la magia che si respira sembra quella di un momento che i tifosi campani ricorderanno per sempre.