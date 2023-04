Scudetto al Napoli, scommesse già pagate. E c'è un indizio per il prossimo anno

Il Napoli è ad un passo dallo Scudetto, mancano pochi punti, una vittoria nel derby con la Salernitana e vittoria o pari dell'Inter con la Lazio per festeggiare aritmeticamente la conquista del titolo. Per questo motivo molti bookmaker già da qualche giorno stavano cominciando a pagare le scommesse con il Napoli campione d'Italia .

Scommesse pagate senza aspettare l'aritmetica

Sisal, Planetwin365, Goldbet e Better sono tra gli operatori che hanno deciso di non aspettare l'aritmetica e stanno già saldando le scommesse. Non solo: il Napoli è anche tra le favorite per la vittoria del prossimo anno della Serie A. La storica doppietta del Napoli è infatti data a 3,50 su Snai, con la Juventus in seconda posizione a 4 volte la posta e l'Inter terza incomoda a 4,50 e il Milan a 5,50. Prime indicazioni in vista della prossima stagione.