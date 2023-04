Napoli-Salernitana, tramonta l'idea di un posticipo: il motivo

Lega contraria

Una richiesta, quella di spostare il derby campano da sabato (29 aprile, ore 15) a domenica (30 aprile, ore 12:30), presentata per garantire la contemporaneità con la sfida di San Siro tra l'Inter e la Lazio (seconda a -17) oltre che per "tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza" e "prevenire episodi incresciosi". Motivazioni che non sembrano aver convinto la Lega Serie A, decisa a far rispettare il calendario attuale e per nulla intenzionata dunque a posticipare la sfida del 'Maradona'.