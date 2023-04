La creazione del Napoli? La disegna il tatuatore di Mou. E Osimhen apprezza

Un tatuatore napoletano ha preso in prestito la Creazione di Michelangelo per un inedito tatuaggio scelto per celebrare la vittoria dello Scudetto del Napoli. Protagonisti, per lo scambio ideale del tricolore, sono Maradona da una parte e Osimhen dall'altra, giocatori simbolo di due epoche, l'argentino assoluto protagonista del doppio trionfo nel 1987 e nel 1990 e il bomber nigeriano riferimento tecnico per la vittoria di quest'anno.