Spalletti, così ha fatto innamorare il mondo, tutti i retroscena

NAPOLI - In fin dei conti, gli è bastato seguire la luce e lasciarsi andare: l’emanava proprio lui, con quegli occhi proiettati oltre, un visionario ecco cos’era, e quando ha intuito d’essersi incamminato sul sentiero ideale, Luciano Spalletti ha preso il proprio talento e l’ha lanciato a mezz’aria. Destinazione paradiso. E’ stato un viaggio lungo e pure complicato iniziato un bel po’ di anni fa, vissuto attraversando le colonne di granito della diffidenza e del pregiudizio, però marciando a modo suo: testa alta, petto in fuori e mai un passettino laterale, non si fa, semmai l’esatto contrario, perché è nella tormenta ch’è necessario aver coraggio. «Io non sono mai stato in prima classe, andavo con l’autostop. Ora c’è chi mi prende per culo perché metto le scarpe di calcio, a bordo campo: ma io so quello che ho sofferto per avere quelle scarpe, lo so perché da piccolo non avevo i soldi per comprarle...». E’ stato bello, persino bellissimo, quel tour dell’anima che l’ha portato in giro per il Mondo, capitali politiche ed economiche, luoghi sacri, sublimi come quel calcio che ora abbaglia e che è il poster della vita di Luciano Spalletti, che nella galleria del proprio vissuto può sistemarci tutto, niente escluso, tra cui uno scudetto italiano. «Mi sento ripagato dei sacrifici fatti». Da Empoli alla Samp, dal Venezia all’Udinese, dall’Ancona, alla Roma a San Pietroburgo e ancora a Roma, alla Milano interista: una trentina d’anni con quella valigia piena di idee, la difesa a tre mezzo, il centravanti ch’è lo spazio, la verticalità, le linee da occupare e quelle da creare e poi, zac, sempre, ossessivamente Totti e Icardi e Icardi e Totti e nessuno che per ricredersi abbia pensato anche un po’ a Insigne e Mertens o a Mertens e Insigne, in fin dei conti storie analoghe ed epiloghi opposti. E invece Spalletti è stato altro, un innovatore a spasso tra i tempi, pardon in anticipo, con quelle rivoluzioni a tracciare il mutamento, la sua stessa evoluzione, le radici di una cultura calcistica ampia, ricca, addobbata di iniziative che tracciassero altre rotte.