Napoli-Salernitana spostata a domenica? Arriva l'annuncio di Manfredi

La città di Napoli si sta preparando. Il prossimo sarà un weekend ricco di emozioni col possibile Scudetto atteso per domenica. Sabato giocherà la squadra di Spalletti contro la Salernitana, in caso di successo gli azzurri tiferanno il giorno dopo per l'Inter, ma anche un pareggio contro la Lazio andrebbe bene per l'aritmetica. Intanto, si valutano due ipotesi per il fine settimana: spostare il derby alla domenica o aprire il Maradona per seguire Inter-Lazio.